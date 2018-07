Pontina, code e rallentamenti in entrambe le direzioni

Mattinata difficile sulla Pontina. Astral infomobilità segnala code in direzione Latina per traffico intenso, mentre in direzione Latina «sono in corso lavori di rimozione di piante sulla carreggiata, a cura di Astral spa, all’altezza del km 42+200 in direzione di Latina».

Venerd├Č 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:10



