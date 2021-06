Pontina, code lunghissime verso Roma: al km 51 ci sono i lavori, al 31 un incidente

APRILIA - Chilometri di coda sulla Pontina in direzione Roma questa mattina. Al km 51 si viaggia su una sola corsia per i lavori di rifacimento del manto stradale fino a via del Genio Civile. La fila per arrivare al km 51 è di oltre un'ora. Ma non è finita qui. Al km 31, sempre in direzione Roma, si registra un incidente tra tre auto ed è in corso l'intervento delle ambulanze e della Polizia Stradale. Altra mattinata nera, dunque per i pendolari pontini.