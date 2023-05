Ponte sul Sisto riaperto subito, ma temporaneamente «in attesa della manutenzione»

Riaperto a tempo di record il ponte sul Sisto. Il Comune di Terracina, con una ordinanza firmata venerdì pomeriggio, ha disposto la revoca del divieto di transito alla circolazione stradale lungo la strada provinciale Badino «in corrispondenza del ponte “Fiume Sisto” ovvero dal Km 9+400 al Km 9+450».

Cosa è accaduto

Il 24 maggio i vigili del fuoco del Comando provinciale di Latina aveva rilevato che «al passaggio degli automezzi, le piastre metalliche a copertura del giunto tra l’impalcato del ponte lato Terracina e la sponda si muovono non grantendo la sicurezza al transito dei mezzi sulla carreggiata», da qui la chiusura del ponte con ordinanza n. 48 del 24 maggio. Il giorno successivo il Comune ha chiesto l'intervento della Janson Bridging Italia, ditta proprietaria della struttura affittata al Comune di Terracina, «ha provveduto ad eseguire un accertamento tecnico finalizzato alla verifica delle condizioni di transito dei veicoli sul ponte» e venerdì ha comunicato «l’avvenuta esecuzione di accertamento tecnico sul ponte, dal quale si è potuto rilevare che nulla osta alla temporanea riapertura del traffico».

Il provvedimento

A seguire il Servizio Manutenzioni del Comune di Terracina «ha dato atto che le lavorazioni effettuate dalla ditta esecutrice non sono state di carattere strutturale, ma di tipo ordinario e, che , pertanto la riapertura del ponte non era soggetta a collaudi particolari», e quindi risultando superati i rischi alla «sicurezza, l’incolumità pubblica e l’integrità della strada», il Comune ha deciso «di ripristinare il regolare transito veicolare» sul ponte "Fiume Sisto".

E' un «ripristino temporaneo della normale circolazione dinamica dei veicoli», in attesa «della realizzazione degli eventuali interventi di manutenzione programmati». Quindi tutto torna come prima: semaforo e senso unico alternato in attesa degli interventi di manutenzione ma soprattutto in attesa che si trovino i fondi per ricostruire un ponte vero.