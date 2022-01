Poliziotto fuori servizio aggredito da un ubriaco a Borgo Montello

Nel primo pomeriggio di mercoledì 26 gennaio, gli agenti della Questura di Latina sono intervenuti in località Borgo Montello dove era stata segnalata la presenza di un poliziotto in uniforme di servizio coinvolto in una colluttazione. È stato accertato che poco prima il poliziotto, fuori servizio, era intervenuto per verificare le cause di un incolonnamento anomalo di macchine. Uno dei due occupanti di un’autovettura Smart che bloccava il traffico, in evidente stato di alterazione alcolica, dopo aver proferito frasi oltraggiose all’indirizzo dell’agente, lo ha colpito con un pugno al volto e, non pago, ha anche cercato di ferirlo con una bottiglia in vetro.

Schivato l’attacco della bottiglia, il poliziotto è riuscito a bloccare lo scalmanato, anche grazie alla collaborazione di due cittadini che avevano assistito all’intera scena, mentre altre persone hanno conttatato il numero unico per le emergenze 112 segnalando l'accaduto.

L'aggressore è stato tratto in arresto in ordine ai reati di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale e associato presso le camere di sicurezza del commissariato di Cisterna di Latina per essere condotto innanzi al Tribunale di Latina nella mattinata di oggi.