Polizia, una settimana di controlli in provincia di Latina: 4 arresti e 26 denunce

La Questura di Latina continua nella propria attività di controllo e vigilanza nell’intera provincia finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati.

Dal 4 al 10 ottobre messi in campo oltre 210 equipaggi della Polizia di Stato, cui si sono aggiunte anche 21 unità del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio”, che hanno permesso di identificare, nel corso di 120 posti di blocco, 1952 persone, controllare 913 veicoli ed elevare 195 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, con il ritiro di 7 carte di circolazione e 5 patenti.

Sono stati eseguiti quattro arresti, dei quali uno ha riguardato l’arresto di un noto pluripregiudicato pontino, già condannato a 4 anni di reclusione per Alba Pontina, e sorpreso ad evadere il regime degli arresti domiciliari, un altro arresto è stato effettuato nei confronti di un uomo responsabile di maltrattamenti ai danni dei familiari e infine due cittadini rumeni, facenti parte di una banda specializzata in saccheggi notturni, sono stati arrestati per furto aggravato.

Sono state inoltre denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria ulteriori 26 persone per reati che vanno dalle percosse alla truffa informatica, dagli atti persecutori e maltrattamenti in famiglia alle lesioni personali, minacce ed ingiurie, dalla truffa all’interruzione di Pubblico Servizio, dalla guida in stato di ebbrezza alcolica al furto, dal porto ingiustificato di armi, con il sequestro di un fucile, al possesso illegale di sostanze stupefacenti. Infine due persone, facenti parte di un sodalizio criminale specializzato in furti, sono state denunciate perché responsabili di ricettazione di circa 6000 litri di gasolio e addirittura dei pezzi di una autovettura Ferrari.

Ancora, il Questore di Latina ha emesso due provvedimenti di divieto di ritorno per anni tre con foglio di via obbligatorio dalla città di Minturno a carico di due pregiudicati campani che sono stati sorpresi a Scauri e denunciati per ricettazione. Le due persone hanno a loro carico pregiudizi di polizia per reati quali associazione per delinquere, ricettazione e droga.

