L'attività della polizia stradale nel 2021, aumentati gli incidenti mortali

La Polizia Stradale di Latina ha reso noto il bilancio delle attività 2021 in provincia. Sono state complessivamente, 3.711 le pattuglie di vigilanza, un lavoro che ha permesso l’accertamento e la contestazione immediata, nella quasi totalità dei casi, di 8.645 infrazioni per violazioni al codice della strada, il ritiro di 278 patenti di guida e di 326 carte di circolazione, mentre i punti complessivamente decurtati ammontano a 19.318.

Nota dolente quella degli incidenti mortali rilevati. In totale sono stati 16 i (+3 rispetto all’anno 2020), con 20 persone decedute (un incremento di 7 decessi rispetto all’anno precedente).

« In tale statistica - si legge in una nota - “pesano” in maniera notevole i due incidenti gravissimi occorsi nei mesi scorsi, nei quali hanno perso la vita 3 motociclisti e 2 giovani automobilisti».

Sono stati rilevati, inoltre, 320 incidenti con feriti, 513 persone sono dovute ricorrere alle cure mediche ed, in ultimo, i sinistri con solo danni a cose sono risultati 236, con 434 persone illese.

Nel corso delle attività posta attenzione al trasporto di merci pericolose, al traffico illecito di veicoli e della frode assicurativa (con 10 arresti e 166 denunce)

LE VIOLAZIONI

Sul piano specifico sono state rilevate 112 infrazioni per guida in stato di ebbrezza, 34 per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, 520 per l'uso del telefonino durante la guida, 924 per il mancato uso delle cinture di sicurezza o dei prescritti sistemi di ritenuta e 97 per guida senza patente perché revocata o mai conseguita, 1126 per superamento del limite di velocità.