Settantenne trova portafogli con 1.850 euro, la polizia lo restituisce a una studentessa cinese

Un uomo di 70 anni questa mattina ha raggiunto la Questura e ha consegnato un portafogli appena trovato nel parcheggio di un centro commerciale di Latina. All'interno, oltre ai documenti, una consistente cifra in contanti: 1.850 euro. Immediate le operazioni per rintracciare il proprietario, pochi minuti e gli agenti sono risaliti alla sua identità: si tratta di una studentessa cinese.

La ragazza di 23 anni è momentaneamente domiciliata a Latina e ha raccontato di aver smarrito il portafogli poco prima, tanto da non aver ancora sporto denuncia. Alla notizia del ritrovamento è letteralmente corsa negli uffici della Questura in corso della Repubblica convinta di aver recuperato almeno i documenti, invece ad aspettarla c'era una splendida sorpresa: oltre ai documenti nel portafogli c'erano tutti i soldi.

La ragazza era, ovviamente, sollevata ed emozionata, grata al signore che le ha portato tutto in Questura ma non ha potuto ringraziarlo personalmente perché ha preferito rimanere anonimo. Un gesto di grande civiltà e rispetto delle regole quello a cui i poliziotti della Questura di Latina e la giovane studentessa hanno assistito questa mattina. Un gesto che dovrebbe essere la normalità ma ormai troppo spesso non lo è, per questo motivo è stato accolto con particolare gioia sia dalla polizia, sia dalla giovane che era ormai convinta di aver perso tutto.