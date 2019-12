Polizia in ospedale, ma per donare sangue: raccolta straordinaria al "Goretti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poliziotti in corsia, ma non per indagini bensì per donare sangue. L'appuntamento è per domani, mercoledì 11 dicembre, quando personale della Polizia di Stato – Questura di Latina contribuirà ad arricchire il mondo della donazione: diversi operatori, infatti, hanno intrapreso un’esperienza di solidarietà e grande valore civico, scegliendo di donare il sangue.L'iniziativa si svolge in collaborazione con l’Unità operativa di medicina trasfusionale dell’ospedale Santa Maria Goretti -Asl di Latina. Si tratta di una giornata straordinaria dedicata alla raccolta sangue: i poliziotti hanno scelto di unire le forze con l’ospedale «per ribadire che donare il sangue è un gesto tanto semplice quanto prezioso in favore di chiunque abbia bisogno, a riprova dei valori inestimabili della solidarietà e dell’altruismo che contraddistinguono la mission della Polizia di Stato nell’essere vicino e al servizio dei cittadini» - si legge in una nota diffusa dalla Questura. Un esempio certamente positivo, volto a veicolare l'importanza di diventare donatori.