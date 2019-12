Poker del Latina Calcio 1932: 4 a 0 al Ladispoli

Il Latina Calcio 1932 torna alla vittoria. Allo stadio Francioni i nerazzurri hanno sconfitto l'Academy Ladispoli con un sonoro 4-0. Questa la sequesza delle marcature: al 25' del primo tempo Sanna sblocca il risultato, poi in apertura di ripresa, al 2', segna Cunzi che si ripete al 27'. Allo scadere è Cardella a fissare lo score sul 4-0 con una rete all'89'.

Ultimo aggiornamento: 17:03

Grazie ai tre punti i pontini scavalcano l'Aprilia e si riportano in sesta posizione nella classifica del Girone G della Serie D, a 4 punti dalla zona play off approfittando del ko del Trastevere Calcio sconfitto per 2-1 dai sardi dell'Arzachena. Attualmente i nerazzurri sono a 23 punti, a 12 lunghezze dalla Turris prima in classifica.