Poesie da tutta Italia, un successo il concorso in memoria di Martina Natale

Un anno fa la sua storia, quella delle amiche che hanno sostenuto al suo posto l'esame di maturità , ha commosso l'Italia. Adesso oltre alla onlus che porta il suo nome, c'è anche il “Premio Martina Natale” assegnato nei giorni scorsi a Latina.Una sala gremita ha fatto da testimone a questa prima edizione del concorso nazionale di poesia fortemente voluto proprio dalla Onlus “Martina e la sua Luna” e presieduto dal dott. Sebastiano Sebastiani.L’organizzazione di Vincenzo Screti e una giuria di grande qualità, attenta e partecipativa, hanno fatto da cornice all'evento condotto dal giornalista televisivo Egidio Fia che con la sua sensibilità e simpatia ha diretto il susseguirsi delle cose tenendo sempre alto l’interesse del pubblico.Appassionate le letture delle poesie finaliste affidate all’attore pontino Nino Bernardini e agli allievi della scuola di teatro frequentata per due anni da Martina – Latitudine Teatro° - che alla lettura hanno aggiunto tutto l’amore per la loro compagna di corso: Eleonora Pasquariello, Gabriele Mariani, Luca Ceccherelli, Federica Grassucci, Martina Colella e Fabio Gianfreda.A rendere ancora più emozionante il momento della declamazione delle poesie sono stati gli interventi musicali di Stefania Cimino al violino, Ivana Capone al canto e Claudio Martelli al pianoforte.«Un grazie speciale alla giuria – ha dichiarato Edy Govetto, madre di Martina e Presidente della onlus - composta da Luciano Monti, docente Luiss Guido Carli di Roma (Presidente di Giuria), Claudia Ravizza, docente di materie letterarie e latino nei Licei, Pierluigi Valenza, docente “Sapienza” Università di Roma, Giovanni Gentile, poeta e scrittore e Roberto Casalino, cantautore, compositore e paroliere, per aver sposato questa causa e dedicato il loro tempo a questo difficile e faticoso compito. E ancora grazie - ha proseguito - a tutti partecipanti (oltre 570 da tutta Italia) al concorso senza i quali il premio non avrebbe avuto ragion d’essere»E infine l’applauso più forte, quello ai vincitori: per la sezione A (dedicata agli adulti) la vincitrice è stata Anna Maria Deodato con la poesia “Ti rimango accanto” che si è aggiudicata anche il premio della giuria popolare; mentre per la sezione B (dedicata agli under 19) la vincitrice è stata la giovanissima Alice Milan con la poesia “Lettera a me stessa”.