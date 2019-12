Podismo, il ricordo di Ciro Imparato: la maglia della società alla staffetta e l'omaggio dei calciatori del Montenero

Per i famigliari e per gli amici di Ciro Imparato è stata una domenica speciale, dopo i funerali di ieri mattina a Borgo Hermada. Il 48enne è stato ricordato in due momenti distinti, a Latina, in occasione di un evento di podismo e a Borgo Montenero, durante la partita di calcio. Anche sui social network non si ferma il cordoglio per Imparato, sul cui corpo è stata eseguita l'autopsia della quale però non sono ancora stati resi noti gli esiti.

A LATINA - In occasione della 15esima Maxistaffetta organizzata dall'Uisp di Latina sul campo di via Botticelli (ex Coni) lo stesso su cui Ciro ha accusato il malore fatale domenica scorsa, i suoi compagni di squadra della Podistica Pontina hanno partecipato indossando la maglia celebrativa, di colore nero, dedicata al loro ex compagno di squadra con la scritta bianca "Ciro corri con noi". Tra i cinque partecipanti alla staffetta c'era Adriano, ex compagno di squadra di Ciro nel Montenero Calcio, che anche lui da qualche anno ha scelto di lasciare le scarpette da calcio per indossare quelle da podismo. Momenti di commozione tra tutti i partecipanti all'appuntamento al quale hanno preso parte tanti runners che lo conoscevano personalmente.

A BORGO MONTENERO - Prima dell'inizio della partita del campionato di calcio di prima categoria tra il Borgo Montenero e il Nuovo Latina, gli ex compagni di squadra rappresentati dal capitano del club, prima dell'inizio del match hanno deposto un mazzo di fiori a bordo campo dov'era stata appesa la maglia numero 7 di Ciro. Anche in questo caso moltissimi applausi e commozione del pubblico presente. In occasione dei funerali gli ex compagni di squadra avevano deposto sulla bara, due maglie: una del Montenero Calcio, club con cui aveva giocato come difensore per circa 20 anni, e una del Circeo FC, società con cui aveva chiuso la carriera calcistica prima di dedicarsi al podismo.

