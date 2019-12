Podismo, commozione a Borgo Hermada per i funerali di Ciro Imparato. Il ricordo del mondo dello sport

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono svolti questa mattina i funerali di Ciro Imparato, il runners 48enne di Borgo Montenero (San Felice Circeo), che domenica scorsa s'è accasciato subito dopo il traguardo della Mezzamaratona di Latina ed è morto dopo poco tempo a causa di un malore che lo ha stroncato davanti agli occhi della compagna e degli altri podisti. Nei giorni scorsi è stata eseguita l'autopsia sul corpo dello sportivo di Borgo Montenero ma ancora non se ne conscono gli esiti.Nella chiesa Sant'Antonio da Padova di Borgo Hermada (Terracina), piena di amici, conoscenti e altri sportivi, il feretro è stato accolto da molta emozione. La compagna Daniela, che ha indossato la tuta sociale della Podistica Pontinia (società podistica per cui entrambi sono tesserati), ha affrontato i gradini del sagrato affranta dal dolore, come comprensibile, ma con una profonda dignità, scortata dai famigliari e dagli amici di sempre in un'atmosfera di grande compostezza ma allo stesso tempo di notevole partecipazione. In molti hanno partecipato al funerale con le scarpe da running e la tuta sociale.I funerali sono stati celebrati da Don Giampaolo Bigioni, il parroco di Borgo Hermada, ed erano presenti tantissimi runners, molti dei quali avevano corso con lui anche quei maledetti 21 km che hanno strappato Ciro all'affetto delle due figlie e di tutti i suoi cari. Non sono mancati gli ex compagni di squadra del Montenero Calcio, la storica passione di Ciro, che hanno preso parte ai funerali e sono stati molto vicini alla famiglia in questi giorni di lutto. All'uscita del feretro i calciatori hanno voluto posizionare sulla bara due maglie da calcio: una del Montenero, squadra con cui ha giocato per circa 20 anni, e una del Circeo FC, l'ultima società con cui ha giocato prima di dedicarsi al podismo. La squadra di calcio del Montenero, in occasione della partita casalinga al campo San Francesco di domani alle 11 contro il Nuovo Latina, sfida valida per il campionato di Prima Categoria, ha intenzione di tributare a Ciro Imparato un ricordo del loro ex difensore.