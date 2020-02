Podismo: Giorgio Calcaterra e Silvia Vinci primi alla Maratona Maga Circe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo specialista Giorgio Calcaterra ha vinto la prima edizione della Maratona Maga Circe, l’evento che ha coinvolto 1.700 podisti sul tracciato disegnato dal cuore di San Felice Circeo a Sabaudia. Il maratoneta romano tesserato con la Calcaterra Sport ha fermato il cronometro sul tempo di 2h 42’ 55’’ 851, staccando la coppia composta da Francesco Iacomelli (Atletica Costa d’Argento) e Gianluca Capponi (Vitamina Running Team). Tra le donne trionfo per Silvia Vinci (Purosangue Athletics Club) che ha tagliato il traguardo in 3h 35’ 14’’ 998 davanti a Rita Ceccarelli (Atleticom) staccata di cinque minuti, poi Elena Giovanna Lorati (Virtus Villa Ada).Grande coinvolgimento anche per i partecipanti alle altre competizioni di 28 km e 13 km che hanno completato la giornata ai piedi del Circeo. In molti hanno seguito la partenza dalla piazza di San Felice per poi aspettare gli eroi al traguardo di Sabaudia: festa in tutti i ristori lungo il percorso, anche in quello pittoresco sotto la sagoma di Torre Paola. La giornata di sole ha fatto il resto. Fisiologico qualche ingorgo stradale a causa della chiusura delle strade durante il passaggio dei podisti.