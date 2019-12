Podismo, mancano 60 giorni alla prima edizione della Maratona Maga Circe. Fioriello: "Sarà la seconda maratona nel Lazio dopo la Run Rome the Marathon"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA - Mancano 60 giorni allo start della prima edizione della maratona Maga Circe che il 2 febbraio del prossimo anno farà il suo esordio nel panorama nazionale e internazionale delle competizioni podistiche di 42,195 km. La partenza è in programma alle 9:30 da piazza Vittorio Veneto a San Felice Circeo mentre l'arrivo è fissato in piazza del Comune di Sabaudia: questi saranno i due punti di riferimento che tutti i runners che parteciperanno all’evento anche nelle altre due prove, quella 28,500 km e quella da13 km) che si svolgeranno nella stessa giornata. A oggi gli organizzatori comunicano di aver già superato la quota delle 250 iscrizioni e attendono ben 95 squadre che si cimenteranno sul tracciato studiato grazie al prezioso contributo dei due direttori tecnici Antonello Cipullo e Sergio Zonzin."L’evento rappresenta la seconda maratona nel Lazio, dopo la Run Rome the Marathon, è riconosciuta dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera come tappa bronze e ambisce a diventare un punto di riferimento per tutto il movimento podistico laziale e non solo - spiega l'organizzatore Davide Fioriello, presidente dell’asd In Corsa Libera - Oltre al riconoscimento Fidal la maratona Maga Circe, ha ottenuto l’approvazione dell’European Athletics, organizzazione che con il sostegno delle federazioni di atletica di tutti i Paesi europei, ha conferito alla manifestazione sportiva il riconoscimento europeo tre stelle in termini di standard di qualità e sicurezza, garantendo così a tutti i runners che parteciperanno confort e certezza sul tracciato".Per quanto riguarda i protagonisti più attesi della maratona, testimonial di questa prima edizione sarà l’ultramaratoneta italiano Giorgio Calcaterra, tre volte campione del mondo nella 100 km di ultramaratona e vincitore per ben 12 volte consecutive la 100 km del Passatore. "L’ambizioso progetto, ideato poco più di un anno fa, ha ottenuto il riconoscimento e l’approvazione non solo della federazione sin da subito, ma anche dell’amministrazione dei comuni di San Felice Circeo e di Sabaudia, che hanno appoggiato con grande entusiasmo l’iniziativa da noi proposta. Una iniziativa di turismo sportivo che ha messo e sta mettendo a sistema sport, amministrazioni e tessuto economico - conclude Fioriello - Una location d’eccezione, quella selezionata, come mostrato dagli scatti di Foto4Go, ha conferito alla manifestazione un carattere unico, un percorso dalla tecnicità non scontata ma allo stesso tempo molto veloce, che permetterà a tutti gli atleti di misurarsi con loro stessi grazie alle variazioni altimetriche presenti.Ringrazio i runners e le squadre che continuano giorno dopo giorno a manifestare tutto il loro interesse nel partecipare alla manifestazione e per aver riconosciuto in noi e nella competizione un grande potenziale di sviluppo nel tempo".Per info www.maratonamagacirce.it