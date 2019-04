Podismo e gastronomia, ancora un’edizione da record per Pedagnalonga: oltre 6.000 partecipanti a Borgo Hermada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Pedagnalonga ha bissato il successo della passata edizione con oltre 6.000 partecipanti divisi tra la storica passeggiata eno-gastronomica e le due gare podistiche (da 21 km e 10 km). L’appuntamento, che si rinnova ormai da ben 46 anni, è uno dei grandi eventi della provincia di Latina che hanno varcato il confine territoriale richiamando partecipanti da tutto il centro italia. “I biglietti per la passeggiata sono stati polverizzati e sono terminati due giorni prima dell’evento” ha spiegato Pasqualino Sicignano, uno degli organizzatori insieme ad Albino Marostica.Per la cronaca la gara podistica di 21 km è stata vinta da Francesco Tescione (Podistica Aprilia) in un’ora 13’ 05” davanti a Davide Di Folco (Polisportiva Ciociara Antonio Fava) e Alfonso Marcoccio (Atletica Arce), mentre tra le donne ha trionfato Maria Casciotti (Podistica Solidarietà Roma) con il tempo di un’ora 22’ 34” che ha preceduto Patrizia Capasso (Nuova Atletica Cisterna) e Franca Fiacconi, icona dell’atletica leggera italiana e unica donna italiana capace di vincere la maratona di New York che s’è piazzata al terzo posto. Tra le società quella più numerosa è stata il Centro Fitness Montello. Nella prova dei 10 km ha trionfato Fabio Lupinetti (Atletica Città dei Papi Anagni) mentre tra le donne primato per Pamela Gabrielli (Go Running).