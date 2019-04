Podismo, domenica a Terracina si corre la Pasqualonga. Al via anche la passeggiata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica alle 10 dal piazzale della Pizzeria Nardoni, in via degli Albucci in località La Fiora, verrà dato lo start della Pasqualonga, la corsa podistica organizzata per la prima volta 46 anni fa alle porte di Terracina. La competitiva è alla sua seconda stagione, si correrà sulla distanza di 12,8 km e sarà valida come settima tappa del Grande Slam Uisp. Il percorso, completamente asfaltato, si svilupperà attraverso le zone di La Fiora e del Frasso per poi fare ritorno nel piazzale della Pizzeris Nardoni. Lo scorso anno si impose tra gli uomini Diego Papoccia della Amatori Morolo, davanti a Davide Di Folco e Igor Cepraga. In campo femminile trionfò invece Roberta Andreoli della Podistica Avis Priverno, davanti a Sonia Rossi e Carla Papa. Domenica saranno in molti a contendersi lo scettro dei vincitori, visto che oltre alla presenza delle principali società pontine si annuncia la partecipazione di numerosi podisti provenienti dal Frusinate. La gara prevede un lungo elenco di premiazioni, per i primi dieci classificati di ogni categoria e per le prime sette società.Prevista anche la non competitiva aperta ai partecipanti di tutte le età, scolaresche e famiglie che potranno vivere quella che gli organizzatori definiscono una “allegra camminata” di 12 chilometri, una giornata da trascorrere a contatto con la natura e con i sapori del territorio, degustando prelibatezze nei punti ristoro allestiti all’interno delle aziende agricole del posto. Tutti gli iscritti, inoltre, riceveranno al traguardo un premio ricordo. Per iscrizioni e informazioni consultare il sito www.uisplatina.it