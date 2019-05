Podismo, alla Circeo Run 2019 vincono Francesco Tescione e Maria Casciotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una corsa tra mito, storia e natura. È stata disputata oggi, a San Felice Circeo, la seconda edizione della Circeo Run – II^ trofeo Christian Rotta. La manifestazione è stata organizzata da Nuova Podistica Latina con il patrocinio di Parco Nazionale del Circeo, Comune di San Felice Circeo, Provincia di Latina, Regione Lazio e UISP. Un percorso di 10 chilometri che è partito dal piazzale Cresci, ha attraversato la località La Cona per poi salire al centro storico e proseguire lungo i vicoli fino ad arrivare a "Vigna La Corte e ridiscendere fino al mare. Gli atleti hanno costeggiato poi la spiaggia per l'ultimo chilometro fino ad arrivare al traguardo. Per gli uomini la vittoria è andata a Francesco Tescione dell’A.S.D. Podistica Aprilia, secondo posto per Davide Di Folco della Polisportiva Ciociara Antonio Fava, terzo gradino del podio Antonio Giulio Ruggiero dell’ASD Runners Chieti. Per le donne oro per Maria Casciotti della Podistica Solidarietà; argento per Anna Quagliara dell’A.S.D. Atletica Sabaudia e bronzo per Svitlana Sergiyivna Pashkevych della Podistica Solidarietà.