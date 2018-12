Podismo, a Itri successo della Top Run Fondi con Rahmani Abdelkader e Fabiola Desiderio

La “Corri nelle Terre di Fra' Diavolo” ha registrato notevole successo a Itri. La prima edizione della gara podistica organizzata dal Comune aurunco in collaborazione con l’Atletica Poligolfo di Formia ha visto la partecipazione di oltre 150 runners, che hanno affrontato un percorso non facile per la conformazione del tracciato, ricco di saliscendi e con la salita che ha portato gli atleti a Sant’Angelo, nel cuore del centro storico. Al traguardo nella centralissima piazza Umberto I è arrivato in solitario Rahmani Abdelkader (Asd Top Run Fondi) con il tempo di 33’44” davanti a Ivan D'Amico (Aprocis Runners Team) e ad Antonello Di Cicco (Atletica Amatori Fiat Cassino). In campo femminile successo di Fabiola Desiderio sempre della Top Run Fondi con il crono di 38’17”, che ha preceduto Elisabeta Aghiana (Asd Atletica Monticellana) e Angela Di Fante (Top Run Fondi). © RIPRODUZIONE RISERVATA