Pnrr, uno sportello del cittadino europeo a Latina

A Latina uno Sportello del cittadino europeo per conoscere e sfruttare le possibilità di fondi europei del Pnrr a disposizione dei cittadini. Lo apre nel capoluogo, in viale Petrarca 105, l'europarlamentare Luisa Regimenti, che ha spiegato ieri, nel corso della presentazione, come «i fondi europei del Pnrr sono un'occasione straordinaria per i cittadini italiani, ma spesso non sanno come accedervi, come sfruttarli, come servirsi delle misure messe in campo dal governo e dall'Europa. Lo sportello diventerà quindi un punto di riferimento affinché chi vuole sfruttare i bandi possa essere guidato e sostenuto».

L'europarlamentare ricorda come «l'Italia ha ottenuto la quota più alta degli aiuti del Next generation Eu, per 200 miliardi di euro. Il 70 per cento di questo denaro è dedicato alle singole realtà territoriali, senza passare per banche e burocrazia: entra direttamente nelle tasche degli italiani attraverso i bandi europei, che riguardano digitalizzazione e innovazione, cultura e turismo, istruzione, ricerca, salute e competitività delle imprese». «La ripresa del Paese - conclude la Regimenti - deve dunque partire dal territorio, dalle attività imprenditoriali e dalle famiglie, proprio attraverso questi sovvenzionamenti. Eppure, tante volte una buona idea dei nostri giovani non viene sfruttata per difficoltà ad accedere ai fondi. A questo serve lo Sportello del cittadino europeo, che qui a Latina sarà in via Petrarca 105: un aiuto per indicare la strada giusta per cogliere le opportunità, attraverso informazioni, consigli, risposte in base alle singole esigenze, un monitoraggio costante dei bandi in uscita».

An.Ap.