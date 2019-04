Pneumatico forato, poi furti di borse e portafogli: sgominata la banda, episodi anche a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano colpito anche in provincia di Latina, con una tecnica che per loro era diventata infallibile. Solo che i carabinieri hanno messo fine all'attività della banda al termine di accertamenti minuziosi che hanno consentito di risalire ai sette componenti del gruppo che partiva da Napoli e metteva a segno furti in mezza Italia.Agivano nei pressi di supermercati e centri commerciali, foravano un pneumatico alle auto in sosta e quando il proprietario tornava a prendere il veicolo entravano in azione. A volte fingendo anche di aiutarlo, mentre i complici provvedevano a ripulire borsa e portafogli del malcapitato.I Carabinieri del comando provinciale di Ancona hanno eseguito 7 ordini di custodia cautelare in carcere. nell'ambito dell'operazione "Pneus"I militari sono risaliti alla bellezza di 63 furti e 2 danneggiamenti compiuti dal gruppo tra Marche, Lazio, Campania, Abruzzo ed Emilia Romagna. Oltre al danno immediatamente subito, per alcuni se ne aggiungeva uno ulteriore, perché in parte dei casi sono stati utilizzati indebitamente anche bancomat o carte di credito rinvenuti nei borselli asportati. Sedici gli episodi accertati nel Lazio, alcuni dei quali anche in provincia di Latina.