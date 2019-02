Plastica, ecosistema, ambiente e salute: Sapienza e Slow Food, confronto a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma venerdì 22 febbraio presso la sala conferenze del Polo Universitario Pontino via XXIV Maggio a Latina, il convegno: "Un Mare di Plastica. Ecosistema, ambiente, economia e salute. Tutto è a rischio”. organizzato da La Sapienza Università di Roma unitamente a Slow Food Lazio. L'appuntamento inizia alle 9,30, è patrocinato da Provincia e Comune di Latina, Parco Nazionale del Circeo e Camera di Commercio nonché realizzato in collaborazione con la Condotta Slow Food di Latina, Fondazione Bio Campus e Strada del Vinodella provincia di Latina.In programma gli interventi di Silvio Greco (Docente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Presidente del Comitato scientifico di Slow Fish) “Un’onda di plastica”; Cinzia Gagliardi (Comandante Regionale Carabinieri Forestale Lazio) “Attività di controllo nella filiera agro-alimentare”; Giuseppe Persi (Comandante Gruppo Carabinieri Forestale Latina) "La crisi nella gestione dei rifiuti plastici e riflessi nel settore agricolo”; Luigi Crescenzi (Produttore di conserve ittiche) testimonianza e autore reportage fotografico “La plastica dalla terra al mare”; Silvia Serranti (Professoressa dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente de “ La Sapienza” Università di Roma) "Identificazione, riconoscimento e caratterizzazione delle micro-plastiche".Alle 12,30 Tavola rotonda a cura di Slow Food Lazio con Roberto Perticaroli (Responsabile regionale Progetto Slow Food “Coste Fragili”) Felice Enrico di Spigno (Presidente balneari Confcommercio Terracina)Gabriele Subiaco (Responsabile scientifico Legambiente Terracina) “La rete territoriale Legambiente- Confcommercio SIB” Plastic free beaches TerracinaAlle 15 la sessione pomeridiana con Silvio Greco “Un’onda di plastica”; Sergio Zerunian (Docente di Ecologia “La Sapienza” Università di Roma)“Un mare (e un mondo) di plastica” . Claudio Brinati (Biologo) "Attrezzi da pesca fantasma. Educazione pubblica ed iniziative di sensibilizzazione.”. Marcelo Enrique Conti e Cristina Simone (Professori dipartimento di Management “La Sapienza” Università di Roma)"Ambiente, salute e microplastiche: Condannati ad una (de)crescita (in)felice?”.Le conclusioni sono affidate a Giuseppe Bonifazi (Professore dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente “La Sapienza” Università di Roma)"Soluzioni per il futuro” e alle 18 verrà presentato il documento regionale di Slow Food da parte di Sara Guercio, portavoce dell'associazione: "Buone pratiche contro gli sprechi il consumo di plastiche"