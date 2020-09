Più pullman per gli studenti, la Regione Lazio cerca altri gestori

Ultimo aggiornamento: 09:10

Nuovi gestori che affiancheranno il Cotral nel trasporto pubblico locale, in particolare quello scolastico, per affrontare al meglio il rientro nelle aule dal 14 settembre. La Regione Lazio ha pubblicato l'avviso per l'affidamento diretto di servizi di trasporto pubblico, integrativi e temporanei ai servizi di linea, intanto per una prima fase, fino a tutto ottobre: i nuovi operatori eserciteranno servizi aggiuntivi, ma sempre con indirizzi operativi e monitoraggio del Cotral.La seconda fase, che sarà gestita completamente da Cotral, si avvarrà dei dati ottenuti in questa prima fase e sarà preceduta dall'esperimento di una gara per l'affidamento, fino a giugno 2021, dei servizi aggiuntivi necessari a trasportare in sicurezza i ragazzi che andranno a scuola. Diversi i temi in campo, derivanti dalle linee guida che consentono agli autobus di viaggiare con capienza fino all'80% e dalle indicazioni della commissione Mobilità del Consiglio regionale, tenendo conto del prevedibile, e rilevante impatto derivante dal rientro a scuola: «La Regione - spiegano dall'ente romano - sta quindi lavorando in stretta collaborazione con Trenitalia, Cotral e Atac, e con il supporto scientifico dell'università La Sapienza, per assicurare il bilanciamento tra le esigenze di spostamento degli utenti e la capacità massima di carico in sicurezza del Tpl. Una collaborazione che ha consentito di ricostruire la domanda di trasporto scolastica in maniera puntuale».Analogamente a quanto sta facendo la Regione Lazio, anche il Comune di Latina sta effettuando le valutazioni necessarie alla riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale in vista della riapertura delle scuole: Comune e gestore, la Csc Mobilità, stanno predisponendo le nuove modalità di esercizio in seguito alla fase di contrasto al Covid 19 e al ritorno alle lezioni in presenza. I nuovi servizi saranno discussi martedì mattina in commissione Trasporti e, una volta approntati, saranno resi pubblici nei giorni successivi.