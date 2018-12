Più di mille persone per l'ultimo saluto a Tiziano Zacchino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La città si è fermata questa mattina per l’addio a Tiziano Zacchino, il giovane di soli 28 anni, deceduto nel giorno della vigilia di Natale, nell’incidente stradale sull’Appia. Una folla in piazza XIX Marzo ha atteso l’arrivo del feretro, più di mille persone hanno partecipato ai funerali nella centralissima chiesa Santa Maria Assunta in Cielo a Cisterna. Ai primi banchi il papà Luigi, la mamma Oriana Colasanti, il fratello gemello Corrado e la sorella maggiore Sabrina. Al lato la squadra ASD Doganella Calcio (terza categoria), in divisa, dove giocava Tiziano, gli allenatori e i componenti della “Vigor Cisterna” (calcio a 5) della quale fa parte Corrado Zacchino. Ha officiato l’omelia Don Patrizio Di Pinto che a tratti si è commosso.Fuori i palloncini nero blu della sua squadra del cuore, l’Inter, lasciati volare in cielo all’uscita del feretro; lo striscione degli amici con la frase della canzone “Amico” di Renato Zero: “Amico è bello, amico è tutto…è l’eternità”. E poi il cartello “Ciao Toro” (il suo soprannome) dei suoi compagni di squadra e tanta commozione per questa vita strappata così prematuramente.