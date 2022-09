Ponza, due pitbull di una turista romana uccidono un cagnolino: ragazza denunciata

Una passeggiata sul lungomare di Sant'Antonio si trasforma in drammma a Ponza. Due pitbull, lasciati imprudentemente senza guinzaglio e museruola dalla loro padrona, una giovane turista romana, hanno assalito un cagnolino, un meticcio della grandezza di un Jack Russell, che passeggiava al guinzaglio della sua proprietaria.

I due cani gli si sono scagliati contro e lo hanno azzannato tra le grida terrorizzate della donna, che ha tentato invano di fermarli. Il cane è morto sul posto, dissanguato, nel giro di pochi minuti. E’ accaduto il 10 settembre scorso, verso le 16.30 sul lungomare, all’altezza della spiaggia di Sant’Antonio. La villeggiante, una 29enne capitolina, stava passeggiando in spiaggia, lungo il molo Sant’Antonio, quando i due pitbull che teneva sciolti, senza guinzaglio, e purtroppo anche privi di museruola, si sono scagliati con veemenza contro il cane meticcio che passeggiava da quelle parti, al guinzaglio della sua padrona, una donna di Ponza.

Camillo, morto il cane "star" della portaerei Cavour: era 2° capo scelto e viveva a bordo

La triste fine di Spot, eroe a quattro zampe: ucciso dai ladri mentre difendeva la padrona

E’ stato un momento. E' accauto tutto sotto gli occhi di altri turisti. La ragazza è accorsa e a fatica è riuscita a rimettere il guinzaglio ai cani e ad allontanarli dal coagnolino ormai agonizzante. Sono sopraggiunti poco dopo i carabinieri della stazione isolana, che, dopo gli accertamenti di rito e l’acquisizione delle testimonianze delle non poche persone che in quel momento erano a passeggio sulla spiaggia, hanno denunciato la 29enne villeggiante romana per aver portato a spasso, senza museruola e guinzaglio, i due pitbull che, azzannando il meticcio, ne hanno poi causato la morte, determinando anche attimi di panico tra i passanti, che rischiavano di essere anche loro aggrediti dai due pericolosi pitbull.

Per i due pitbull al momento non è stato disposto l'abbattimento.