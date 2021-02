Pistola e droga in casa, arrestato dalla Polizia a Terracina

Il fiuto di Isco e Faye anche questa volta ha dato un contributo importante alle forze dell’ordine. Anche i due cani della Squadra Cinofili della Polizia di Stato di Nettuno hanno, infatti, partecipato all’operazione della Squadra Mobile di Latina per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, che si è conclusa con l’arresto di un 57enne residente a Terracina. Al termine della perquisizione personale e locale sono stati ritrovati una pistola scacciacani, 12 grammi di cocaina e un etto di cannabis, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi. Gli agenti della Mobile hanno rinvenuto anche una somma in contanti di poco meno di 12mila euro in banconote di vario taglio che è stata subito sequestrata perché ritenuta provento dell’attività di spaccio dello stupefacente, anche questo posto sotto sequestro. Il 57enne, già noto alle forze dell’ordine, attualmente si trova ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: 17:53

