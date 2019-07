Piromani in azione, bruciano a Priverno Colle Pietroso e la Conchetella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano da poco passate le ore 10 di oggi quando tra “Colle Pietroso” e la “Conchetella” sulle colline del territorio di Priverno, si sono levate alte le fiamme e il fumo che stavano già distruggendo buona parte della macchia mediterranea e lambito il bellissimo bosco ceduo esistente nelle due località.Le colonne di fumo, in particolare, sono state avvistate da un gruppo di cacciatori locali in escursione che, guidati da Carlo Del Duca, non ci hanno pensato su due volte sul da farsi, precipitandosi sul luogo dell’incendio per arginare prima e spegnere dopo le fiamme.Sono stati avvertiti anche i Vigili del Fuoco ma dopo circa due ore di lotta con le fiamme, i cacciatori, sono riusciti ugualmente a bloccare e spegnere tutti i focolai d’incendio attecchito sicuramente da piromani mattinieri che hanno voluto così “iniziare” la stagione dei fuochi sulle colline privernati per danneggiare l’ambiente naturalistico locale. Il bilancio è stato di oltre tremila metri di macchia mediterranea andata in fumo oltre una parte fortunatamente minuta del bosco stesso.