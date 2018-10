Pioggia nel bus sovraffollato: lunedì da incubo per i pendolari pontini

Non solo l'attesa tra pensiline inesistenti o malmesse ma anche un viaggio da incubo: è cominciato decisamente male il lunedì per i pendolari che utilizzano i bus Cotral per spostarsi nel Sud Pontino.



Come se le attese e i mezzi sovraffollati non bastassero, oggi alcuni passeggeri, perlopiù studenti, hanno dovuto fare i conti con le infiltrazioni d'acqua. Molti, pur di arrivare in condizioni decenti al lavoro o a scuola, hanno pensato di aprire l'ombrello sul bus ma c'era così tanta gente che sarebbe stato impossibile.



Ai malcapitati pendolari, e purtroppo non è la prima volta, non è restato che prendere acqua a catinelle per tutta la durata del viaggio.