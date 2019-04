«Piccoli Comuni, legge mai attuata», la prima interrogazione del senatore Calandrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo atto ufficiale del neo senatore pontino Nicola Calandrini, firmatario con alcuni colleghi di Fratelli d'Italia di una interrogazione al presidente del Consiglio e ai ministri dell'Interno e dell'Economia, sull’applicazione della legge 158 del 2017 ovvero “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”.«Una legge destinata agli enti locali con meno di 5.000 abitanti, di fatto mai applicata - spiega Calandrini - il governo è in colpevole ritardo, non avendo finora varato i necessari provvedimenti, per dare attuazione alla normativa approvata nella scorsa legislatura proprio per sostenere e aiutare le piccole realtà comunali».Sotto accusa per il senatore di FdI la mancata emanazione dei «decreti attuativi così come previsto dalla legge. Si tratta di misure fortemente attese dai territori e dalle popolazioni locali, e che inciderebbero in maniera notevole sulla qualità della relazione politica tra cittadini e amministrazione e governo. Un aspetto non secondario in un momento in cui la fiducia nelle Istituzioni è molto spesso messa in crisi e risente di pericolose flessioni. Perciò, il governo faccia presto e vari, finalmente, quei provvedimenti tanto attesi dai cittadini, che consentiranno di favorire e promuovere lo sviluppo dei piccoli Comuni».Per quel che riguarda la provincia di Latina, la legge 158 del 2017 riguarda ben 14 enti: Roccagorga, Castelforte, Lenola, Norma, Sperlonga, Ponza, Maenza, Spigno Saturnia, Bassiano, Prossedi, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Ventotene e Campodimele.«Piccoli comuni come questi non sono meno importanti di città più grandi e popolate, e anzi spesso ospitano un patrimonio storico e culturale che merita di essere conosciuto e valorizzato. Sono orgoglioso che il mio primo atto ufficiale da senatore sia stato sottoscrivere questa interrogazione destinata a spronare il Governo ad intervenire per dare un sostegno concreto a realtà meravigliose ma finora troppo spesso dimenticate», conclude il senatore.