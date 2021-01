Boom di casi in provincia di Latina: 374 in 24 ore e cinque vittime

Contagi da record in provincia di Latina: sono 374 casi in 24 ore, a cui si aggiungono altri 13 contagi attribuiti a pazienti residenti al di fuori del territorio per un totale di 387. I decessi inoltre nelle ultime 24 ore sono stati cinque.

A Latina si registra il numero più elevato di contagi dall'inizio della pandemia, 93 nelle ultime 24 ore, 51 i casi ad Aprilia, 33 a Minturno e a Terracina, 28 a Sezze, 22 a Castelforte dove si è registrato un cluster all'interno di una Rsa, 21 a Formia, 12 a Priverno, 11 a Cisterna, 9 a Gaeta e a Pontinia, 7 a Roccagorga e Santi Cosma e Damiano, 6 a Sonnino, 5 a Lenola e a San Felice Circeo, 3 a Cori e Fondi, 2 a Itri, Maenza, Monte San Biagio, Norma, Sabaudia, Sermoneta, uno a Bassiano, Ponza, Sperlonga e Spigno Saturnia.

APPROFONDIMENTI ROMA Covid bollettino Lazio 3 gennaio: 1.681 contagi (+406), 700 a Roma.... ROMA Covid, nonna Fiorina (108 anni): «Ho già vinto la...

Cinque le vittime, sono di Aprilia, Cori, Latina e Gaeta e sono tutti pazienti tra i 66 e gli 85 anni. Sono stati invece 95 i pazienti guariti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA