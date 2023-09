Giovedì 28 Settembre 2023, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 11:09

Era appena uscito da scuola e alle autolinee di Latina aspettava pazientemente l'arrivo dell'autobus che doveva riportarlo a casa. Ma un giovane studente si è imbattuto in due coetanei che lo hanno aggredito e rapinato. Tutto è accaduto alla luce del sole, in un orario in cui la zona era affollata di studenti, pendolari e passeggeri in attesa.

I PRECEDENTI

Il ragazzo era da solo, seduto su una panchina, quando si è accorto di aver attirato l'attenzione di due giovani che sostano abitualmente nella zona. Compreso il pericolo, ha cercato subito di allontanarsi ma non è servito. I due lo hanno raggiunto e avvicinato e in un attimo hanno rivelato le loro intenzioni. Lo hanno bloccato, immobilizzato e poi gli hanno strappato un braccialetto dal polso. Mentre la vittima cercava di divincolarsi dalla stretta e di recuperare il suo bracciale, i due gli hanno strappato anche una catenina dal collo e dopo averlo picchiato sono fuggiti scappando per le vie limitrofe. Il ragazzo, seppure scosso dall'accaduto, ha cercato di inseguirli e per tutta risposta i due coetanei hanno cominciato a lanciargli contro bottiglie di birra, minacciandolo. A quel punto lo studente ha chiesto aiuto ai passanti e ha composto il numero di emergenza 112 per richiedere un intervento urgente delle forze dell'ordine.La zona delle autolinee è stata quindi raggiunta poco dopo da una pattuglia dei carabinieri del Nor della compagnia di Latina che, dopo aver raccolto dalla vittima una sommaria descrizione dei suoi aggressori e indicazioni sulla loro direzione di fuga, hanno fatto scattare le ricerche per le strade vicine. A stretto giro i due sono stati individuati in una delle vie accanto alla stazione degli autobus. Entrambi sono stati bloccati e condotti negli uffici del comando generale. Si tratta di minorenni, un italiano e un giovane di origine straniera. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà all'autorità giudiziaria e riaffidati alle rispettive famiglie.Non si tratta del primo episodio del genere e proprio in considerazione dei rischi, l'Arma dei carabinieri ha disposto un'intensificazione dei controlli in concomitanza dell'ingresso e dell'uscita degli studenti dalle scuole, nelle aree di snodo dei mezzi pubblici. Solo nei giorni scorsi, sempre alle autolinee di Latina, si era registrata una rissa tra studenti che aveva reso necessario l'intervento sul posto delle forze dell'ordine e di un'ambulanza del 118. I carabinieri invitano i cittadini a segnalare al numero unico per le emergenze qualsiasi situazione sospetta per poter garantire un intervento immediato delle pattuglie a tutela della sicurezza dei cittadini.