Picchia moglie e suocera e minaccia con un coltello la figlia di appena un mese: arrestato

Ultimo aggiornamento: 11:41

Aggredisce moglie e suocera e minaccia di uccidere la figlioletta di appena un mese. Per questo un 35enne diè stato arrestato daidel Gruppo radiomobile diper maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata. Ieri mattina, dopo aver ricevuto una chiamata al 112 i militari sono intervenuti a Formia presso l’abitazione della convivente del 35enne e della madre della donna, dove l’uomo, a seguito di una discussione nata per futili motivi, aveva aggredito entrambe ferendole e causando lesioni personali.L’uomo ha strappato dalle mani della madre, la figlia di solo un mese e con un coltello ha minacciato di ucciderla, cosa scongiurata solo dopo opera di convincimento e persuasione da parte dei militari che sono riusciti a portare la calma e riprendere la piccolina per riconsegnarla alla mamma. L’uomo, dopo le formalità di rito è stato condotto nel Carcere di Cassino a disposizione dell’Autorità giudiziaria.