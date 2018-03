Picchia la sorella per 80 euro, uomo arrestato dai carabinieri al Circeo

Un uomo di 60 anni è stato arrestato la notte scorsa dai Carabinieri a San Felice Circeo dopo che ha aggredito la sorella per sottrarle 80 euro.



Una rapina in famiglia, praticamente, ma le grida della donna provenienti dall'abitazione condivisa con il fratello hanno richiamato l'attenzione dei vicini che hanno chiesto l'intervento dei militari. L'uomo è stato fermato, mentre la malcapitata è stata sottoposta alle cure dei sanitari dell’ospedale di Terracina per le ferite riportate e lo stato d’ansia reattivo provocati dall’aggressione subita.

Sabato 31 Marzo 2018



