Picchia la madre in casa, giovane arrestato dopo l'ennesima aggressione alla donna

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri a Terracina dopo aver picchiato, per l'ennesima volta, la madre. Il giovane già in passato aveva minacciato e aggredito la donna, sembra per futili motivi, ma stavolta era andato evidentemente oltre.



L'allarme dato dai vicini ha fatto sì che pochi minuti dopo arrivassero i carabinieri che lo hanno bloccato all'interno dell'abitazione. E' stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria © RIPRODUZIONE RISERVATA