Picchia la convivente e il figlio, arrestato dai carabinieri a Cisterna

Picchia la convivente e il figlio e finisce in carcere. E' avvenuto a Cisterna, dove i carabinieri sono intervenuti e hanno fermato un uomo di 44 anni, originario del Marocco, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.



I militari della stazione sono intervenuti su richiesta della donna. Sia lei sia il figlio sono stati successivamente medicati presso il punto di primo soccorso di Cisterna.



L'arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato per domani. © RIPRODUZIONE RISERVATA