Latina, picchia i genitori e li insegue in auto 32enne arrestato

Durante un controllo di routine a Sermoneta Scalo i carabinieri notano un'auto che sfreccia a tutta velocità e intuiscono che qualcosa non va. Fermano la vettura e perquisiscono il guidatore senza sapere che proprio in quel momento i suoi genitori, terrorizzati, stavano chiamando i carabinieri al telefono per chiedere aiuto. All'operatore stavano raccontando che il figlio li stava inseguendo, in auto, dopo averli picchiati e minacciati di morte.L'uomo, di 32 anni, nascondeva in auto un coltello a serramanico che è stato sequestrato dai carabinieri. E' bastato incrociare le informazioni raccolte per comprendere cosa stava accadendo. L'uomo aveva appena picchiato i genitori, come faceva da circa un anno regolarmente, perché pretendeva dei soldi da loro.Di fronte al rifiuto è passato alle maniere forti, alzando le mani e minacciandoli di morte. Quando sono fuggiti in auto, con un altro figlio minorenne, lui non ha esitato a salire su un'altra auto inseguendo i genitori e il fratellino.Fino al posto dei blocco dei carabinieri che hanno avuto la prontezza di intuire il pericolo. Il 32enne, incensurato, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e per il possesso del coltello. Ora si trova ai domiciliari in un'altra abitazione, lontano dai genitori.