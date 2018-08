di Vittorio Buongiorno

Nuovo look per piazza del Popolo. Decenni dopo l’operazione di riqualificazione varata all’epoca dell’amministrazione Finestra, si torna a mettere mano nel cuore del capoluogo al giardino realizzato negli anni Trenta su disegno dell'artista futurista e allora funzionario comunakle Sibò che ha avuto sorti alterne in questi 80 anni e che attualmente ha proprio bisogno di un intervento urgente dopo che le piantumazioni effettuate lo scorso sono finite calpestate nel giro di pochi giorni.Proprio da qui è partito il lavoro di Armandina Antobenedetto, architetto per anni alla Soprintendenza, che ha firmato il progetto che è stato donato al Comune (è di ieri la pubblicazioen della delibera di accettazione della donazione). «Il premo tentativo - racconta la consigliera comunale Lbc, Loretta Isotton - è fallito proprio perché mancavano le delimitazioni, adesso è stata studiata una soluzione che almeno nel primo perioso metta le siepi al riparo dalle incursioni». Non ci sarà chiaramente alcuno stravolgimento. «La Antobenedetto ha rispettato al massimo il giardino all’italiana originario, il suo progetto - racconta la Isotton - è un buon compromesso tra quello che si può fare e quello che si deve rispettare».La vera novità riguarda le essenze prescelte. Le siepi di contorno alle aiuole saranno formate da piantine di mirto. «La scelta fatta dall’agronomo del Comune Felicello - continua la Isotton - è sembrata la più idonea per la qualità del verde, il mirto non cambia colore durante tutto l’anno». All’inizio le siepi saranno protette da una delimitazione transitoria fino a quando avranno raggiunto la giusta altezza. Poi, altra novità verrà aumentato il numero delle “sedute”: le panchine saranno in travertino, identiche a quelle del progetto originario. Al centro delle aiule saranno piantate piante di rose. Resteranno invece al loro posto gli alberelli di alloro.Il progetto prima di essere donato è stato visionato anche dalla Soprintendenza che avrebbe dato l’ok e l’intenzione è quella di far partire al più presto i lavori, dopo che l’assessorato al decoro urbano avrà completato gli atti per la gara d’appalto. «E’ il primo passo - commenta la Isotton - adesso bisognerà pensare al resto di piazza del Popolo».Vittorio Buongiorno© RIPRODUZIONE RISERVATA