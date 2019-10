Piante di marijuana in giardino e semi nel garage: arrestato dai carabinieri

È stato arrestato a Sabaudia, nel corso di servizi di controllo del territorio, un uomo di 46 anni accusato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. I carabinieri durante la perquisizione domiciliare della sua abitazione dopo averlo fermato per un normale controllo hanno trovato otto piante di marijuana di circa due metri ciascuna in giardino, altre due in fase di essicazione, vari rami e due scatole con all’interno cime di marijuana. All’interno di un deposito attiguo all’abitazione c’era anche attrezzatura idonea alla lavorazione e al confezionamento della sostanza stupefacente. Le piante rinvenute, per un totale di circa 25 chilogrammi, sono state sottoposte a sequestro. Dopo le formalità di rito, invece, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in attesa del processo per direttissima. © RIPRODUZIONE RISERVATA