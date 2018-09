Piante di marijuana e sostanza essiccata in casa, denunciato uomo di 68 anni a Sezze

Un uomo di 68 anni è stato denunciato a Sezze con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione e quelli della compagnia di Latina hanno trovato nella sua abitazione otto piante di marijuana dell’altezza di circa 2 metri ciascuna, 100 grammi 100 della stessa sostanza essiccata e in parte suddivisa in 10 bustine di plastica, oltre a materiale atto per pesare e confezionare lo stupefacente. © RIPRODUZIONE RISERVATA