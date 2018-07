Piano triennale del turismo, incontro con la Regione all'abbazia di Fossanova

Appuntamento venerdì 6 luglio con “Lazio, la Regione delle meraviglie”, una delle tappe del percorso promosso dall'assessorato al turismo e pari opportunità della Regione che ha deciso di avviare incontri partecipati nelle cinque province del Lazio per condividere e costruire, insieme agli attori che operano nei territori e agli esperti di settore, il "Piano triennale del turismo 2018 – 2020".



L'evento è in programma a partire dalle 10 presso l'abbazia di Fossanova, via Tommaso D’Aquino 1 a Priverno.





Marted├Č 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:21



