Pescatore sportivo trovato con 2200 "ricci" a Gaeta, scattano il sequestro e la multa

Oltre 2200 ricci di mare sequestrato e sanzione da 1000 euro per un pescatore sportivo. E' il risultato di controlli congiunti tra i militari della Guardia Costiera di Gaeta e il personale della Polizia Stradale di Cassino.Una collaborazione consolidata s che ha permesso, nel tempo, di sequestrare notevoli quantità di prodotto ittico pescato abusivamente e trasportato via terra.Il sequestro effettuato testimonia la qualità delle acque del litorale, così ricche dei pregiati esemplari per l’habitat marino che lo contraddistingue e che «impone un serrato e costante controllo dei territorio da parte degli uomini della Guardia Costiera con dedicati servizi di vigilanza a tutela dell’ambiente marino».Gli echinodermi, questo il nome scientifico dei "ricci", sono stati rigettati in mare attraverso l’ausilio di unità navale della Guardia Costiera al fine del ripopolamento.