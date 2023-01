Il Latina in trasferta a Pescara, nerazzurri a caccia di punti per i play off

Prima sfida del 2023 per il Latina Calcio 1932, impegnato in trasferta alle 14.30 in casa del Pescara. La formazione di Daniele Di Donato va a caccia di punti in chiave play off contro la terza forza del girone C. Il tecnico nerazzurro ha avuto modo di presentare la gara dello stadio Adriatico' nella conferenza stampa della vigilia, pochi minuti dopo aver ultimato la rifinitura con i suoi ragazzi.

«Ci siamo allenati bene e siamo pronti ad affrontare una squadra importante. Si tratta di un nuovo inizio e a volte in gare come queste possono uscire delle sorprese. Vogliamo ripartire dopo la sconfitta con il Foggia, anche se dal mio punto di vista quel match ci ha penalizzato troppo. C'è stato un buon approccio alla gara, nei primi venti minuti la squadra si è espressa bene, ma due errori evitabili hanno compromesso il discorso. Sbagliare aiuta a crescere e noi dobbiamo dimostrare di aver imparato la lezione. Bisogna migliorare e farlo in fretta, desideriamo continuare il buon percorso fatto fino a questo momento cercando di arrivare all'obiettivo stagionale. Non vogliamo certo tirarci indietro, sarà fondamentale compattarsi sempre di più per recitare un ruolo importante in un girone molto competitivo».

Poi un cenno sul mercato: «Ci siamo visti con la società, sanno quale è il mio pensiero. Sono arrivati dei nuovi giocatori giovani, a noi dello staff tecnico il compito di farli inserire nel contesto e aiutarli a crescere. Il nostro è un gruppo giovane che ha voglia di far bene, ma è chiaro che ci vuole tempo e pazienza. A me piacciono queste sfide e se, come accaduto con Carletti, dovesse andar via Giorgini, sono certo che la società sarà brava a sostituirlo».

LE SCELTE

Per quanto concerne la sfida odierna, proprio Giorgini sarà assente causa squalifica, mentre non sono stati convocati Teraschi (tornato però ad allenarsi con la squadra), Antonio Esposito e Rosseti. In porta quindi spazio a Cardinali, mentre nella difesa a tre dovrebbero trovar posto il capitano Andrea Esposito con De Santis e Cortinovis. Se di Donato dovesse scegliere il centrocampo a quattro, Sannipoli agirebbe sulla destra, con Carissoni dall'altra parte e coppia centrale formata da Amadio (o Bordin) e Tessiore. Riccardi e Margiotta, invece, sarebbero i prescelti per sostenere il riferimento offensivo Fabrizi.

GLI AVVERSARI

Il Pescara proverà a uscire da un periodo non semplice per mantenere salda la terza posizione in graduatoria, come sostenuto alla vigilia dal tecnico Alberto Colombo: «Avevamo bisogno di staccare la spina e spero che ci siano benefici mentali. Palmiero e Kolaj fanno parte dei convocati e potrebbero scendere in campo naturalmente con il minutaggio che hanno a disposizione. Kolaj ha dato risposte positive, Kraja e Plizzari sono al 100%, per Mesik siamo in attesa del transfer. Per quanto riguarda il Latina, rispettiamo le loro qualità anche se vengono da un momento delicato, quello che chiedo ai miei ragazzi è una una prova di carattere e di testa».

«Mi aspetto una formazione insidiosa, con delle novità vedi ad esempio la posizione di Riccardi più alta -dice Colombo - Verranno a pressarci alti, vorranno imporre le loro idee e per tale motivo c'è bisogno di un grande approccio, quello che ultimamente ci è mancato. La squadra lavora bene, non mi sono mai sentito abbandonato. Sui primi undici che scenderanno in campo ho ancora dei dubbi e solo poche ore prima della gara deciderò chi mandare sul terreno di gioco. Ingrosso sta bene, nonostante le voci di mercato, ha dimostrato di esserci mentalmente e si è impegnato ancora di più».