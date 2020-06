Pesca di frodo, sorpreso con 120 chilogrammi di mitili: sequestro e maxi multa

I militari della Guardia Costiera impegnati nell'attività di monitoraggio e controllo del litorale hanno operato congiuntamente ai Carabinieri di Scauri per una pesca di frodo nei pressi della scogliera cittadina sorprendendo un pescatore sportivo, intento alla raccolta di mitili.

L'uomo, originario della provincia di caserta, aveva con se oltre 120 chilogrammi di mitili, quando il limite per i pescatori sportivi è di 6 chilogrammi. Gli è stata contestata, quindi, la violazione delle norme in materia di pesca sportiva. Nei confronti dell'uomo è stata elevata una sanzione amministrativa di 16.000 euro oltre al sequestro dell'intero pescato.

Un secondo intervento degli uomini della Guardia Costiera è stato compiuto nei pressi della scogliera antistante il porto di Formia, nei confronti di un pescatore colto a svolgere attività subacquea senza l’utilizzo del previsto pallone galleggiante di segnalazione, con grave pregiudizio per la sicurezza in mare. Anche in questo caso veniva elevata una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro oltre al sequestro dell’attrezzatura da pesca nonché del prodotto pescato.

«Tali comportamenti illeciti sono tenuti sotto attenta osservazione da parte della Guardia Costiera - si legge in una nota - a tutela delle risorse ittiche, dei consumatori finali e dei pescatori professionali e sportivi che rispettano le regole».

