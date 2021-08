Perseguitava la madre per soldi, arrestato a Latina 52enne di Formia

Lunedì 23 Agosto 2021, 12:33 - Ultimo aggiornamento: 12:36

Un 52enne di Formia è stato arrestato dalla squadra volante della questura di Latina: da mesi tormentava la madre per soldi e anche ieri mattina lo stava facendo.

La donna si era trasferita nel capoluogo pontino proprio per evitare le angherie del figlio, dal quale avrebbe già subìto percosse e minacce, ma purtroppo senza riuscire a sfuggirgli. Infatti ieri il 52enne l'ha raggiunta di nuovo, l'avrebbe presa per il collo e strattonata, poi le avrebbe strappato di mano il cellulare con il quale lei stava chiamando la polizia e sarebbe fuggito con l'auto. La polizia però l'ha rintracciato e arrestato: le accuse sono di rapina e atti persecutori. L'uomo ora è in carcere a Rieti.