Perquisizioni e controlli interforze: capoluogo pontino al setaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunedì pomeriggio le pattuglie di Polizia di Stato (della Questura di Latina e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio), Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri e Comando provinciale della Guardia di Finanza, unitamente alla Polizia Locale del capoluogo hanno effettuato un'attività straordinaria congiunta di controllo del territorio in città.«Sono stati effettuati posti di controllo a pettine agli incroci dei quartieri Nicolosi ed Europa - spiegano dalla Questura - Sono state identificate numerose persone, molte delle quali con pregiudizi di polizia. Sono state inoltre effettuate perquisizioni domiciliari, alla ricerca di armi e droga, controlli a persone agli arresti domiciliari, controlli amministrativi a bar, esercizi commerciali e circoli ricreativi nonché elevate contestazioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada».L'operazione, condotta in sinergia dalle diverse forze di polizia, è inserita nel quadro delle attività di prevenzione coordinate dal Prefetto di Latina.