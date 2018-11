«Permessi a costruire illeciti», 11 indagati per corruzione e abuso edilizio a Gaeta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terremoto al Comune di Gaeta. Undici avvisi di garanzia sono stati recapitati ad alcuni funzionari dell'ufficio urbanistica e anche a imprenditori, professionisti e proprietari di immobili. Le accuse, a vario titolo, sono di corruzione, abuso d'ufficio, falsità ideologica, danneggiamento e illeciti in materia edilizia per fatti risalenti al periodo compreso tra il 2011 e il 2015.L'indagine, diretta dal pm Beatrice Siravo e condotto dal Gruppo della Guardia di Finanza di Formia, ha sveltato un "consolidato sistema corruttivo finalizzato ad agevolare il rilascio di autorizzazioni in campo edilizio" ed è partita da un sequestro, operato dai carabinieri di Gaeta, di un cantiere in Via Fontania in zona Capo di Serapo destinato alla realizzazione di un complesso residenziale di 14 appartamenti su tre piani. Il complesso, pur regolarmente autorizzato, presentava però una serie di irregolarità strutturali, paesaggistiche e ambientali che i funzionari comunali avevano artatamente occultato.Gli accertamenti successivi al sequestro hanno poi consentito di portare alla luce una serie di reati contro la pubblica amministrazione, che vedevano nella figura di un geometra dell'ufficio tecnico del Comune di Gaeta il principale attore. L'impiegato procacciava clienti interessati ad istruire pratiche edilizie di vario genere, indirizzandoli poi verso professionisti compiacenti, geometri, ingegneri e architetti di uno stesso studio tecnico che firmavano i progetti. Poi si impegnava con i clienti ad agevolare l'istruttoria delle pratiche e si spartiva con i professionisti privati incaricati il compenso corrisposto dai clienti.Il sistema è stato svelato grazie ad accertamenti, indagini tecniche e perquisizioni avvenute nell'abitazione degli indagati, negli studi privati dei professionisti e negli uffici del Comune di Gaeta.