Perdita idrica, guasto riparato: riaperta la Pontina a Borgo San Michele

Aggiornamento delle 16.25

L'Anas informa che è stata riaperta la strada statale 148 “Pontina”, in località Borgo San Michele, nel comune di Latina, dopo un guasto della conduttura idrica



La strada era stata chiusa in direzione sud a Borgo San Michele e il traffico deviato. Lo rende noto l'Anas, comunicando che «a causa di un guasto della conduttura idrica che ha portato alla dispersione di acqua sul piano viabile il traffico è deviato con indicazioni in loco».



E' intervenuto il gestore della rete idrica - Acqualatina - per l’esecuzione degli interventi di ripristino, la cui conclusione è prevista per il pomeriggio di oggi. Il personale Anas (Gruppo FS Italiane) è presente per ripristinare la transitabilità appena possibile. Ultimo aggiornamento: 16:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA