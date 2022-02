Perde dei pali di legno dal rimorchio, l'auto che segue esce fuori strada: due feriti

Finiscono in aperta campagna dopo aver urtato dei pali in legno persi dall'auto che li precedeva. Un impatto che ha fatto perdere il controllo dell'auto, un Suv Skoda, con alla guida un uomo che ha avuto la lucidità di evitare gli alberi di pini per finire in un campo incolto.

Il singolare incidente è avvenuto questa mattina al chilometro 59 della strada statale Appia, al confine tra i comuni di Cisterna e Latina. A causare il sinistro un automobilista che transitava con un carro rimorchio agganciato all'auto sul quale trasportava dei pali di legno, gli stessi che sono caduti sulla strada causando così l'uscita di strada della Skoda.

Immediato l'intervento dei soccorrtiori e una squadra dei vigili del fuoco di Latina. Sulla Skoda feriti, ma non in pericolo di vita, due persone che, dopo le cure effettuate sul posto, sono state trasferite in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina.