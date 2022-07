Perde il controllo e si ribalta con l'auto in via Aldo Moro ad Aprilia

Rocambolesco incidente questo pomeriggio intorno alle 16 su via Aldo Moro ad Aprilia, proprio nei pressi della sede della Croce Rossa. Un'Audi A4 si è ribaltata. Alla guida della station wagon una ragazza tra i 20 e i 30 anni, che è riuscita a uscire dall'abitacolo con l'aiuto di un altro automobilista che si era fermato per soccorrerla. La giovane fortunatamente non ha riportato gravi ferite, solamente qualche escoriazione e tanto spavento.

L'incidente a quanto risulta al momenbto è autonomo: la ragazza infatti, secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Locale di Aprilia, ha urtato con la ruota anteriore destra il marciapiede e la radice di un albero, perdendo il controllo della vettura e ribaltandosi. Sul posto, chiamati da alcuni passanti, sono subito intervenuti due agenti della Polizia Locale per i rilievi e per la gestione del traffico. Dopo poco è sopraggiunta anche l'ambulanza per soccorrere e visitare sul posto la giovane che era sotto shock.