Perde il controllo dell'auto e sbatte contro un muretto, ferito il Mago di Minturno

di Giuseppe Mallozzi

Un brutto incidente ha coinvolto questo mattina Giovanni Russo, meglio conosciuto come Mago di Minturno. Intorno alle 12,30 stava transitando con la propria autovettura, una Fiat Marea, lungo Via Simonelli nella frazione di Marina, in direzione Minturno, quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il muretto di una abitazione, non prima di aver avuto altri due urti su marciapiede e recinzioni.



Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il Mago presso il pronto soccorso dell’Ospedale “Dono Svizzero” di Formia, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Le sue condizioni non sono preoccupanti, avendo riportato qualche lesione e contusione. Sul sinistro stradale stanno svolgendo i rilievi i carabinieri della stazione di Minturno.

Gioved├Č 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:38



