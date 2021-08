Cisterna, perde il controllo dell'auto, padre, madre e figlia in ospedale

Martedì 31 Agosto 2021, 20:11

Incidente questa mattina intorno alle 11 nella zona Le Castella a Cisterna di Latina. Un'intera famiglia estratta dall'abitacolo grazie ai vigili del fuoco di Aprilia. L'auto, una Lancia Ypsilon, è finita in una scolina. Alla guida un sessantenne, con lui la moglie 50enne e la figlia di 29 anni, tutti e tre di Cisterna. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 arrivati con un auto medica e due ambulanze. Vista la gravità dell'impatto, è stato richiesto anche il supporto di un'eliambulanza, successivamente ripartita vuota. Le due donne sono state trasferite presso l'ospedale di Ariccia, mentre l'uomo è ricoverato, in codice rosso per dinamica, presso l'ospedale Goretti di Latina. La strada è stata chiusa al traffico per circa un'ora, tempo necessario per effettuare rilievi da parte degli agenti della Polizia Locale diretti dal comandante Raoul De Michelis e recuperare il mezzo incidentato. Al vaglio alcune testimonianze di persone che hanno assistito all'uscita di strada dell'utilitaria e chiamato i soccorsi.